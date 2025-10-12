Brooklyn Tigers HF J18:s segerrad fortsätter efter 4–1 mot Kiruna IF

Brooklyn Tigers HF J18 segrade – 4–1 mot Kiruna IF

Brooklyn Tigers HF J18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Johan Landström matchvinnare för Brooklyn Tigers HF J18

Kiruna IF och Brooklyn Tigers HF J18 möttes på söndagen i Lombiahallen. Brooklyn Tigers HF J18 hade fyra vinster i rad i U18 division 1 norra A herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 1–4 (0–2, 1–0, 0–2).

Lejon nästa för Brooklyn Tigers HF J18

Brooklyn Tigers HF J18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fyra minuter. Efter 17.34 i andra perioden nätade Alvin Taivalsaari på pass av William Jakobsson och Milo Törmä och reducerade åt Kiruna IF. I tredje perioden gjorde Brooklyn Tigers HF J18 1–3 efter 2.16 genom Joel Isaksson framspelad av Elias Engman och Elias Gunnarfeldt. Och med bara 2.37 kvar satte Oscar Haara avgörande 1–4 på pass av Liam Palo och Linus Haara.

I tabellen innebär det här att Brooklyn Tigers HF J18 nu ligger på andra plats. Kiruna IF är på femte plats. Noteras kan att Kiruna IF sedan den 28 september har tappat -4 placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Lulebohallen.

Lördag 18 oktober 12.00 spelar Kiruna IF borta mot Sunderby SK J18. Brooklyn Tigers HF J18 möter Lejon borta i Skellefteå Kraft Arena tisdag 14 oktober 19.30.

Kiruna IF–Brooklyn Tigers HF J18 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (2.08) Ville Henriksson (Gustav Björk, Vilgot Åberg), 0–2 (6.18) Johan Landström (Oskar Asserfelt).

Andra perioden: 1–2 (37.34) Alvin Taivalsaari (William Jakobsson, Milo Törmä).

Tredje perioden: 1–3 (42.16) Joel Isaksson (Elias Engman, Elias Gunnarfeldt), 1–4 (57.23) Oscar Haara (Liam Palo, Linus Haara).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF: 1-1-3

Brooklyn Tigers HF J18: 5-0-0

Nästa match:

Kiruna IF: Sunderby SK div 1, borta, 18 oktober

Brooklyn Tigers HF J18: SK Lejon, borta, 14 oktober