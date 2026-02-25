Brinken fortsätter vinna mot Tumba

Brinken-seger med 2–0 mot Tumba

Ivan Litvinsson avgjorde för Brinken

Andra raka segern för Brinken

Brinken fortsätter att vinna mot Tumba i U18 regional öst fortsättning vår. På onsdagen segrade Brinken på nytt – den här gången med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) borta i Ishuset. Det var Brinkens sjätte raka seger mot Tumba.

Tyresö Hanviken Hockey nästa för Brinken

Ivan Litvinsson gjorde 1–0 till Brinken efter bara 2.26 efter förarbete av William Arbin och Artis Duklavs.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 32 sekunder kvar att spela genom Daniel Grypishyn på pass av Artis Duklavs. 0–2-målet blev matchens sista.

Med tre omgångar kvar är Tumba på åttonde plats i tabellen medan Brinken är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Brinken med 5–1.

Tumba tar sig an Flemingsberg i nästa match borta söndag 1 mars 17.10. Brinken möter samma dag 16.00 Tyresö Hanviken Hockey hemma.

Tumba–Brinken 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Ishuset

Första perioden: 0–1 (2.26) Ivan Litvinsson (William Arbin, Artis Duklavs).

Tredje perioden: 0–2 (59.28) Daniel Grypishyn (Artis Duklavs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 2-0-3

Brinken: 3-1-1

Nästa match:

Tumba: Flemingsbergs IK, borta, 1 mars 17.10

Brinken: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 1 mars 16.00