Brinkens segerrad mot Viggbyholm intakt

Brinken vann med 7–1 mot Viggbyholm

Hugo Friberg matchvinnare för Brinken

Viggbyholms tredje raka förlust

Brinken fortsätter att vinna mot Viggbyholm i U18 regional öst fortsättning vår. På söndagen segrade Brinken på nytt – den här gången med hela 7–1 (1–0, 3–0, 3–1) hemma i Lejonhallen. Det var Brinkens fjärde raka seger mot Viggbyholm.

Brinken–Viggbyholm – mål för mål

Maté Szabó gav Brinken ledningen efter 17 minuters spel efter pass från Vincent Wennblom och Alvin Jansson.

Även i andra perioden var Brinken starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Hugo Friberg, Artis Duklavs och Gergo Szabó.

Brinken stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 4–0 till 7–0 på bara 3.29.

Theo Funck reducerade förvisso men närmare än 7–1 kom inte Viggbyholm. Brinken tog därmed en säker seger.

Brinkens Artis Duklavs stod för två mål och två assists.

Brinken har två segrar och tre förluster och 14–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viggbyholm har en vinst och fyra förluster och 15–23 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brinken med 4–2.

Torsdag 26 februari spelar Brinken borta mot Tumba 19.45 och Viggbyholm mot Nacka hemma 19.10 i Hägernäs Ishall.

Brinken–Viggbyholm 7–1 (1–0, 3–0, 3–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (17.47) Maté Szabó (Vincent Wennblom, Alvin Jansson).

Andra perioden: 2–0 (21.12) Hugo Friberg (Artis Duklavs), 3–0 (33.31) Artis Duklavs, 4–0 (35.18) Gergo Szabó (Vincent Wennblom, Maté Szabó).

Tredje perioden: 5–0 (45.49) Daniel Larsson (Alexander Verhoof), 6–0 (48.03) Artis Duklavs, 7–0 (49.18) Hugo Friberg (Alexander Verhoof, Artis Duklavs), 7–1 (58.04) Theo Funck (Anton Roos Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 2-1-2

Viggbyholm: 1-0-4

Nästa match:

Brinken: IFK Tumba IK, borta, 26 februari 19.45

Viggbyholm: Nacka HK, hemma, 26 februari 19.10