Brinken avgjorde i straffläggningen hemma mot Nacka

Seger för Brinken med 3–2 efter straffar

Brinkens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gergo Szabó matchvinnare för Brinken

Det blev en riktigt tajt match när Brinken tog emot Nacka i U18 regional öst fortsättning vår. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Gergo Szabó för.

Senast lagen möttes tog Nacka en storseger med 6–0, men den här gången var det Brinken som var starkare.

Segern var Brinkens fjärde på de senaste fem matcherna.

Brinken–Nacka – mål för mål

Vincent Wennblom gjorde 1–0 till Brinken efter bara 1.16.

Efter 1.04 i andra perioden slog Alexander Verhoof till på pass av Alvin Jansson och gjorde 2–0. Nackas Hugo Mikaelsson gjorde 2–1 efter 13.19 framspelad av Bailey Bascones och Erik Lanestrand.

5.20 in i tredje perioden nätade Nackas Love Martiniussen på pass av Wilson Wikholm och Milton Stålmarck och kvitterade.

Brinken vann straffläggningen efter att Gergo Szabó satt den avgörande straffen.

Resultaten i sista omgången betyder att Brinken slutar på fjärde plats i tabellen och Nacka på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Brinken–Nacka 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (1.16) Vincent Wennblom.

Andra perioden: 2–0 (21.04) Alexander Verhoof (Alvin Jansson), 2–1 (33.19) Hugo Mikaelsson (Bailey Bascones, Erik Lanestrand).

Tredje perioden: 2–2 (45.20) Love Martiniussen (Wilson Wikholm, Milton Stålmarck).

Straffar: 3–2 (65.00) Gergo Szabó.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 4-0-1

Nacka: 4-1-0