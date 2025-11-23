Brandon Hagel i målform när Tampa Bay vann mot Washington

Tampa Bay vann med 5–3 mot Washington

Tampa Bays fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brandon Hagel tvåmålsskytt för Tampa Bay

Bortalaget Tampa Bay tog hem de två poängen efter seger mot Washington i NHL. 3–5 (1–4, 1–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Tampa Bays fjärde på de senaste fem matcherna.

Nikita Kutjerov bakom Tampa Bays seger

Tampa Bay spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 5.26 i andra perioden nätade Jakob Chychrun och reducerade åt Washington.

Washington reducerade igen efter 5.24 i tredje perioden genom Ethen Frank.

15.51 in i tredje perioden satte Anthony Cirelli pucken och ökade ledningen. Därmed hade Tampa Bay vänt matchen. 3–5-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Washington är Columbus. Tampa Bay tar sig an Philadelphia hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 01.00.

Washington–Tampa Bay 3–5 (1–4, 1–0, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (1.06) Justin Sourdif, 1–1 (2.53) Brandon Hagel, 1–2 (5.21) Oliver Bjorkstrand (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh), 1–3 (11.36) Brandon Hagel, 1–4 (18.19) Nikita Kutjerov.

Andra perioden: 2–4 (25.26) Jakob Chychrun.

Tredje perioden: 3–4 (45.24) Ethen Frank, 3–5 (55.51) Anthony Cirelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-1-1

Tampa Bay: 4-0-1

Nästa match:

Washington: Columbus Blue Jackets, hemma, 25 november

Tampa Bay: Philadelphia Flyers, hemma, 25 november