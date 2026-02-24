Bra start för Spånga IS U20 mot Brinken

Spånga IS U20 vann med 5–2 mot Brinken

Spånga IS U20:s Attith Sparrdal tvåmålsskytt

Bill Engdahl matchvinnare för Spånga IS U20

Spånga IS U20 har tagit ett grepp mot Brinken, efter seger på bortaplan med 5–2 (1–0, 3–1, 1–1) i första matchen i playoff till kvalserien till U20 region öst herr. Spånga IS U20 har nu möjligheten att avgöra serien i nästa match hemma i Stricct Travel Arena.

Attith Sparrdal gjorde två mål för Spånga IS U20

Viktor Wedin gjorde 1–0 till Spånga IS U20 efter 8.07 assisterad av Leo Elofsson och Hugo Gahnström.

Spånga IS U20 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4.

Brinken reducerade dock till 1–4 genom Felix Lönnquist med 1.01 kvar att spela av perioden.

Brinken reducerade igen efter 5.38 i tredje perioden genom Liam Schmiedtke framspelad av Felix Lönnquist och Oliver Wallin. 6.46 in i tredje perioden slog Hugo Gahnström till på pass av Leo Elofsson och Viktor Wedin och ökade ledningen.

Lagen möts igen på torsdag 19.30 i Stricct Travel Arena.

Brinken–Spånga IS U20 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (8.07) Viktor Wedin (Leo Elofsson, Hugo Gahnström).

Andra perioden: 0–2 (21.01) Attith Sparrdal (Linuz Lindberg), 0–3 (29.43) Bill Engdahl (Sixten Classon, Felix Deling), 0–4 (31.59) Attith Sparrdal (Elwin Lindqvist, Linuz Lindberg), 1–4 (38.59) Felix Lönnquist (Oliver Wallin).

Tredje perioden: 2–4 (45.38) Liam Schmiedtke (Felix Lönnquist, Oliver Wallin), 2–5 (46.46) Hugo Gahnström (Leo Elofsson, Viktor Wedin).

Nästa match:

26 februari, 19.30, Spånga IS U20–Brinken, i Stricct Travel Arena