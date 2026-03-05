Bra start för Ö-vik Hockey J20 efter seger mot Östersund med 6–0

Ö-vik Hockey J20 vann med 6–0 mot Östersund

Rasmus Sjöqvist med två mål för Ö-vik Hockey J20

Anton Ögren matchvinnare för Ö-vik Hockey J20

Ö-vik Hockey J20 vann den första matchen i playoff 3 i U20 region norr herr. Laget segrade på hemmaplan mot Östersund på torsdagen med 6–0 (2–0, 1–0, 3–0). Returen spelas söndag 8 mars.

Rasmus Sjöqvist gjorde två mål för Ö-vik Hockey J20

Anton Ögren gjorde 1–0 till Ö-vik Hockey J20 efter nio minuter efter pass från Alvin Kavenstrand och Johannes Andersson. Laget gjorde 2–0 efter 13.36 när Sigge Forslund slog till assisterad av Olle Andersson och Oscar Jonsson.

Efter 17.18 i andra perioden slog Alex Lindahl till framspelad av Nils Byström och Oskar Johansson och gjorde 3–0.

Ö-vik Hockey J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Rasmus Sjöqvist, som gjorde två mål, och Nils Byström.

Nils Byström gjorde ett mål för Ö-vik Hockey J20 och tre målgivande passningar och Rasmus Sjöqvist stod för två mål och ett assist.

Ö-vik Hockey J20–Östersund 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

Playoff 3 i U20 region norr herr

Första perioden: 1–0 (9.08) Anton Ögren (Alvin Kavenstrand, Johannes Andersson), 2–0 (13.36) Sigge Forslund (Olle Andersson, Oscar Jonsson).

Andra perioden: 3–0 (37.18) Alex Lindahl (Nils Byström, Oskar Johansson).

Tredje perioden: 4–0 (42.29) Rasmus Sjöqvist (Filip Lundgren, Nils Byström), 5–0 (56.16) Rasmus Sjöqvist (Nils Byström, Filip Lundgren), 6–0 (58.50) Nils Byström (Rasmus Sjöqvist).

Nästa match:

8 mars, 14.15, Östersund–Ö-vik Hockey J20