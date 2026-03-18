Bra start för HV 71 mot Växjö

Seger för HV 71 med 6–2 mot Växjö

Alfred Nordén avgjorde för HV 71

HV 71 gjorde tre raka mål

HV 71 har tagit ett grepp mot Växjö i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, efter seger hemma med 6–2 (3–1, 0–1, 3–0) i första matchen.

Växjö nästa för HV 71

HV 71 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.53 i mitten av perioden.

Växjö reducerade dock till 3–1 genom Simon Sejc med 3.17 kvar att spela.

Vide Holmberg såg till att Växjö reducerade igen efter 1.16 på pass av Simon Sejc.

HV 71 startade tredje perioden bäst och gick från 3–2 till 6–2 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Fabian Merkle Rohdin, Isak Alvudd och Emil Strålberg och avgjorde matchen.

HV 71:s Tobias Krestan stod för ett mål och tre assists.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

HV 71–Växjö 6–2 (3–1, 0–1, 3–0)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (3.33) Jacob Aldén (Alfred Nordén), 2–0 (8.28) Tobias Krestan (Algot Jansson, Sam Tillström), 3–0 (10.26) Alfred Nordén (Tobias Krestan, Isak Alvudd), 3–1 (16.43) Simon Sejc.

Andra perioden: 3–2 (21.16) Vide Holmberg (Simon Sejc).

Tredje perioden: 4–2 (43.43) Fabian Merkle Rohdin (Alexander Thunblom), 5–2 (44.31) Isak Alvudd (Tobias Krestan, Olle Sandberg), 6–2 (45.03) Emil Strålberg (Sam Tillström, Tobias Krestan).

Ställning i serien: HV 71–Växjö 1–0

Nästa match:

20 mars, 19.00, Växjö–HV 71