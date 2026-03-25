Bra läge för Mora efter ny seger

Mora har ett drömläge mot Leksand i kvartsfinalen i U20-SM, efter seger hemma med 4–3 (2–0, 0–1, 1–2, 1–0) efter förlängning. Mora leder nu matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att avgöra matchserien.

Edvin Sohlberg gav Mora ledningen efter 14 minuters spel med assist av Tim Thomsson. Laget gjorde 2–0 när Anton Olsson fick träff assisterad av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen efter 14.56.

Efter 6.56 i andra perioden slog August Lissel till framspelad av Zaki Crookes och William Wiman och reducerade åt Leksand.

Efter 10.03 i tredje perioden gjorde Mora 3–1 genom Olle Carlsson.

Men Leksand stod för en grym upphämtning till 3–3 med två mål på bara 1.40. Gustav Svedlund gjorde 3–2 efter 17.04 och Rocky Langvardt fullbordade comebacken efter 18.44.

Matchvinnare för hemmalaget Mora blev Anton Olsson som 5.31 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lagen möts igen på lördag 14.00.

Mora–Leksand 4–3 (2–0, 0–1, 1–2, 1–0)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (14.07) Edvin Sohlberg (Tim Thomsson), 2–0 (14.56) Anton Olsson (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen).

Andra perioden: 2–1 (26.56) August Lissel (Zaki Crookes, William Wiman).

Tredje perioden: 3–1 (50.03) Olle Carlsson, 3–2 (57.04) Gustav Svedlund, 3–3 (58.44) Rocky Langvardt (August Lissel, Adam Andersson).

Förlängning: 4–3 (65.31) Anton Olsson (Romeo Edvardsen Sörensen, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen).

Ställning i serien: Mora–Leksand 2–0

Nästa match:

28 mars, 14.00, Leksand–Mora