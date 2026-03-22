Bra läge för HV 71 efter ny seger

HV 71-seger med 3–1 mot Leksand

Joona Luoto gjorde två mål för HV 71

Tredje raka segern för HV 71

Med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) på bortaplan mot Leksand har HV 71 tagit ett jättekliv mot seger i SHL Play Out. HV 71 leder nu matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till SHL.

Joona Luoto tvåmålsskytt för HV 71

Första perioden blev mållös.

18.48 in i andra perioden gjorde HV 71 1–0. Målskytt var Jonathan Ang efter pass från Riley Woods.

HV 71 utökade ledningen genom Joona Luoto efter 4.48 i tredje perioden.

Leksand reducerade dock till 1–2 genom Lukas Vejdemo när bara fyra minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

HV 71 kunde dock avgöra till 1–3 med 60 sekunder kvar av matchen genom Joona Luoto.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Leksand–HV 71 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

SHL Play Out

Andra perioden: 0–1 (38.48) Jonathan Ang (Riley Woods).

Tredje perioden: 0–2 (44.48) Joona Luoto (Niklas Hansson, Justin Kloos), 1–2 (56.35) Lukas Vejdemo (Michael Lindqvist, Kalle Östman), 1–3 (60.00) Joona Luoto (Justin Kloos).

Ställning i serien: Leksand–HV 71 0–3

Nästa match:

24 mars, 19.00, Leksand–HV 71