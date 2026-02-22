Bothén och Johansson matchvinnare hemma mot Borås

Halmstad vann med 2–1 mot Borås

Tom Johansson matchvinnare för Halmstad

Halmstads 19:e seger

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Halmstad som vann matchen på hemmaplan mot Borås i hockeyettan södra på söndagen. 2–1 (2–0, 0–1, 0–0) slutade matchen.

Mörrum nästa för Halmstad

Tim Bothén gav Halmstad ledningen efter fem minuter efter förarbete från Victor Gagic och Albin Blomberg. 2–0 kom efter 16.47 när Tom Johansson hittade rätt efter pass från Oscar Johnsson.

Efter 15.36 i andra perioden nätade Jonas Nyman på pass av Oliver Olsson och Pontus Netterberg och reducerade åt Borås.

Tredje perioden blev mållös och Halmstad höll i sin 2–1-ledning och vann.

Med två omgångar kvar är Halmstad på sjätte plats i tabellen medan Borås är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Borås med 4–3.

Nästa motstånd för Halmstad är Mörrum. Borås tar sig an Mjölby hemma. Båda matcherna spelas onsdag 25 februari 19.00.

Halmstad–Borås 2–1 (2–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (5.15) Tim Bothén (Victor Gagic, Albin Blomberg), 2–0 (16.47) Tom Johansson (Oscar Johnsson).

Andra perioden: 2–1 (35.36) Jonas Nyman (Oliver Olsson, Pontus Netterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 2-2-1

Borås: 2-1-2

Nästa match:

Halmstad: Mörrum GoIS IK, borta, 25 februari 19.00

Borås: Mjölby HC, hemma, 25 februari 19.00