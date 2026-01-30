Boston fortsätter att vinna hemma – har nu nio raka hemmasegrar

Boston vann med 6–3 mot Philadelphia

Bostons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Casey Mittelstadt avgjorde för Boston

Det fortsätter att gå bra för Boston i NHL. På fredagen mötte laget Philadelphia hemma och tog ännu en seger. Därmed har laget vunnit nio hemmamatcher i rad. Segerresultatet skrevs till 6–3 (2–0, 3–2, 1–1).

Segern var Bostons fjärde på de senaste fem matcherna.

Boston–Philadelphia – mål för mål

Boston tog ledningen efter 9.49 genom Viktor Arvidsson assisterad av Casey Mittelstadt och Fraser Minten. 2–0 kom efter 10.30 genom Pavel Zacha med assist av Morgan Geekie och Jonathan Aspirot.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

16.30 in i tredje perioden satte Marat Chusnutdinov pucken framspelad av Charlie McAvoy och Jonathan Aspirot och ökade ledningen. Matvej Mitjkov stod för målet när Philadelphia reducerade till 6–3 med 1.41 kvar att spela efter förarbete av Denver Barkey och Owen Tippett. Men mer än så orkade Philadelphia inte med.

Casey Mittelstadt och Fraser Minten gjorde ett mål och två assist var för Boston.

Boston tar sig an Tampa Bay i nästa match borta måndag 2 februari 00.30. Philadelphia möter Los Angeles hemma lördag 31 januari 18.30.

Boston–Philadelphia 6–3 (2–0, 3–2, 1–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (9.49) Viktor Arvidsson (Casey Mittelstadt, Fraser Minten), 2–0 (10.30) Pavel Zacha (Morgan Geekie, Jonathan Aspirot).

Andra perioden: 3–0 (22.27) Fraser Minten (Casey Mittelstadt), 3–1 (23.16) Travis Konecny (Christian Dvorak), 4–1 (36.12) Casey Mittelstadt (Andrew Peeke, Fraser Minten), 5–1 (38.40) Tanner Jeannot (Andrew Peeke, Sean Kuraly), 5–2 (39.05) Nikita Grebjonkin (Travis Konecny).

Tredje perioden: 6–2 (56.30) Marat Chusnutdinov (Charlie McAvoy, Jonathan Aspirot), 6–3 (58.19) Matvej Mitjkov (Denver Barkey, Owen Tippett).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-1-0

Philadelphia: 1-1-3

Nästa match:

Boston: Tampa Bay Lightning, borta, 2 februari 00.30

Philadelphia: Los Angeles Kings, hemma, 31 januari 18.30