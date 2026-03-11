Boston avgjorde i förlängningen mot Los Angeles

Boston-seger med 2–1 efter förlängning

Charlie McAvoy matchvinnare för Boston

Drew Doughty målskytt för Los Angeles

Bostons väg till seger mot Los Angeles hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen.

Matchhjälte blev Charlie McAvoy, som gjorde det avgörande målet 39 sekunder in i förlängningen.

Därmed har Boston 13 raka segrar på hemmaplan.

Boston–Los Angeles – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Boston tog ledningen först efter 8.22 i tredje perioden genom Mason Lohrei efter pass från Hampus Lindholm och Viktor Arvidsson. 14.00 in i tredje perioden fick Drew Doughty utdelning på pass av Trevor Moore och Adrian Kempe och kvitterade.

I förlängningen tog det 39 sekunder innan Boston avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Charlie McAvoy, på pass av David Pastrnak och Mark Kastelic.

Lagens första möte för säsongen vann Boston med 2–1 efter att matchen gått till förlängning .

Los Angeles möter NY Islanders samma tid borta.

Boston–Los Angeles 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)

NHL, TD Garden

Tredje perioden: 1–0 (48.22) Mason Lohrei (Hampus Lindholm, Viktor Arvidsson), 1–1 (54.00) Drew Doughty (Trevor Moore, Adrian Kempe).

Förlängning: 2–1 (60.39) Charlie McAvoy (David Pastrnak, Mark Kastelic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-1-1

Los Angeles: 2-1-2

Nästa match: