Bortasegern mot Vita Hästen förlänger sviten för Tranås

Tranås segrade – 5–2 mot Vita Hästen

Tranås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Markus Ruuskanen matchvinnare för Tranås

Vita Hästen och Tranås möttes på onsdagen i Himmelstalundshallen. Tranås hade fem vinster i rad i hockeyettan södra inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–5 (0–2, 1–3, 1–0).

Vita Hästen–Tranås – mål för mål

Viktor Nilsson-Westlund gjorde 1–0 till Tranås efter bara 2.48 assisterad av Pontus Eklöf och Lukas Isaksson. Laget gjorde 0–2 efter 10.37 när Kalvyn Watson hittade rätt med assist av Axl Johansson och Markus Ruuskanen.

Tranås tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–3 efter 7.07 genom Markus Ruuskanen och gick upp till 0–4 innan Vita Hästen svarade.

I periodpausen hade Tranås ledningen med 1–5.

Jesper Sellin stod för målet när Vita Hästen reducerade till 2–5 med 1.43 kvar att spela framspelad av Alexander Lundman och Hugo Styf. Men mer än så orkade Vita Hästen inte med.

Tranås Axl Johansson hade tre assists.

Med en omgång kvar är Vita Hästen på tredje plats i tabellen medan Tranås är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tranås med 3–1.

I nästa match möter Vita Hästen Västervik hemma och Tranås möter Halmstad hemma. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 16.00.

Vita Hästen–Tranås 2–5 (0–2, 1–3, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (2.48) Viktor Nilsson-Westlund (Pontus Eklöf, Lukas Isaksson), 0–2 (10.37) Kalvyn Watson (Axl Johansson, Markus Ruuskanen).

Andra perioden: 0–3 (27.07) Markus Ruuskanen (Axl Johansson, Lucas Frank), 0–4 (27.18) Lukas Isaksson (Viktor Nilsson-Westlund, Alexander Ternblad), 1–4 (32.01) Hampus Andersson (Gustav Lindberg, Colin Smith), 1–5 (37.43) Bradey Johnson (Kalvyn Watson, Axl Johansson).

Tredje perioden: 2–5 (58.17) Jesper Sellin (Alexander Lundman, Hugo Styf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 3-0-2

Tranås: 5-0-0

Nästa match:

Vita Hästen: Västerviks IK, hemma, 28 februari 16.00

Tranås: Halmstad Hammers HC, hemma, 28 februari 16.00