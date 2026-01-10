Bortasegern mot Viking förlänger sviten för Kumla
Följ HockeySverige på
Google news
- Kumla-seger med 3–2 mot Viking
- Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna
- Svante Dahlberg avgjorde för Kumla
Det går fortsatt bra för Kumla i U20 Div 1 västra B herr. På lördagen mötte laget Viking på bortaplan i Valhall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Viking blev 3–2 (1–0, 2–0, 0–2).
Grums IK 2 nästa för Kumla
Lukas Graff gjorde 1–0 till gästerna Kumla efter 19.08 på pass av Patrik Karlsson och Svante Dahlberg.
Efter 2.26 i andra perioden nätade Patrik Karlsson och gjorde 0–2. Svante Dahlberg gjorde dessutom 0–3 efter 13.02 framspelad av Wilhelm Log och Mio Jovander.
Viking reducerade till 1–3 redan efter efter 3.12 i tredje perioden genom Filip Olsson med assist av Wiggo Hammarström. Viking reducerade igen efter 3.33 i tredje perioden genom Filip Olsson. 2–3-målet blev matchens sista.
Lagens första möte för säsongen vann Kumla med 7–0.
Lördag 17 januari spelar Viking borta mot Örebro 11.00 och Kumla mot Grums IK 2 hemma 14.30 i Ica Maxi Arena.
Viking–Kumla 2–3 (0–1, 0–2, 2–0)
U20 Div 1 västra B herr, Valhall
Första perioden: 0–1 (19.08) Lukas Graff (Patrik Karlsson, Svante Dahlberg).
Andra perioden: 0–2 (22.26) Patrik Karlsson, 0–3 (33.02) Svante Dahlberg (Wilhelm Log, Mio Jovander).
Tredje perioden: 1–3 (43.12) Filip Olsson (Wiggo Hammarström), 2–3 (43.33) Filip Olsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Viking: 3-0-2
Kumla: 5-0-0
Nästa match:
Viking: Örebro HUF, borta, 17 januari 11.00
Kumla: Grums IK 2, hemma, 17 januari 14.30
Den här artikeln handlar om: