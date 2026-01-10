Bortasegern mot Viking förlänger sviten för Kumla

Kumla-seger med 3–2 mot Viking

Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna

Svante Dahlberg avgjorde för Kumla

Det går fortsatt bra för Kumla i U20 Div 1 västra B herr. På lördagen mötte laget Viking på bortaplan i Valhall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Viking blev 3–2 (1–0, 2–0, 0–2).

Grums IK 2 nästa för Kumla

Lukas Graff gjorde 1–0 till gästerna Kumla efter 19.08 på pass av Patrik Karlsson och Svante Dahlberg.

Efter 2.26 i andra perioden nätade Patrik Karlsson och gjorde 0–2. Svante Dahlberg gjorde dessutom 0–3 efter 13.02 framspelad av Wilhelm Log och Mio Jovander.

Viking reducerade till 1–3 redan efter efter 3.12 i tredje perioden genom Filip Olsson med assist av Wiggo Hammarström. Viking reducerade igen efter 3.33 i tredje perioden genom Filip Olsson. 2–3-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Kumla med 7–0.

Lördag 17 januari spelar Viking borta mot Örebro 11.00 och Kumla mot Grums IK 2 hemma 14.30 i Ica Maxi Arena.

Viking–Kumla 2–3 (0–1, 0–2, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (19.08) Lukas Graff (Patrik Karlsson, Svante Dahlberg).

Andra perioden: 0–2 (22.26) Patrik Karlsson, 0–3 (33.02) Svante Dahlberg (Wilhelm Log, Mio Jovander).

Tredje perioden: 1–3 (43.12) Filip Olsson (Wiggo Hammarström), 2–3 (43.33) Filip Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking: 3-0-2

Kumla: 5-0-0

Nästa match:

Viking: Örebro HUF, borta, 17 januari 11.00

Kumla: Grums IK 2, hemma, 17 januari 14.30