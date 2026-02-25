Bortasegern mot Värmdö HC 2 förlänger sviten för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey segrade – 7–2 mot Värmdö HC 2

SK Iron Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elton Gälman tvåmålsskytt för SK Iron Hockey

Det fortsätter gå bra för formstarka SK Iron Hockey i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. På onsdagen mötte laget Värmdö HC 2 på bortaplan i Ekhallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Värmdö HC 2 blev 7–2 (2–1, 3–1, 2–0).

Elton Gälman gjorde två mål för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ludwig Våhlin och Anton Nilsson innan Värmdö HC 2 svarade och gjorde 2–1 genom Sverre Eklinder.

SK Iron Hockey stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–2 till 1–5.

Värmdö HC 2 reducerade dock till 2–5 genom Love Tvelin med 4.45 kvar att spela av perioden.

9.00 in i tredje perioden nätade SK Iron Hockeys Anton Hedberg framspelad av Lucas Pettersson och Elis Dagerus och ökade ledningen. Efter 10.58 slog Sigge Hedblom till på pass av Anton Nilsson och Albin Jansson och ökade ledningen för SK Iron Hockey. 2–7-målet blev matchens sista.

SK Iron Hockeys Albin Jansson stod för tre poäng, varav ett mål.

För SK Iron Hockey gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Värmdö HC 2 är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Iron med 8–1.

Nästa motstånd för Värmdö HC 2 är Nyköpings SK 2 U18. Lagen möts lördag 28 februari 17.10 i Lilla Hallen. SK Iron Hockey tar sig an Wings Arlanda hemma torsdag 26 februari 19.45.

Värmdö HC 2–SK Iron Hockey 2–7 (1–2, 1–3, 0–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (11.05) Ludwig Våhlin (Johannes Lundström, Elis Dagerus), 0–2 (13.46) Anton Nilsson (Hugo Rundblad, Viggo Fröberg), 1–2 (15.52) Sverre Eklinder (David Alami Merrouni).

Andra perioden: 1–3 (21.39) Elton Gälman (Alex Eriksson), 1–4 (25.52) Albin Jansson (Ernst Pentler, Alex Eriksson), 1–5 (33.49) Elton Gälman (Albin Jansson), 2–5 (35.15) Love Tvelin (Georg Berglind, Elias Hagström Galjaard).

Tredje perioden: 2–6 (49.00) Anton Hedberg (Lucas Pettersson, Elis Dagerus), 2–7 (50.58) Sigge Hedblom (Anton Nilsson, Albin Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 2-0-3

SK Iron Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Värmdö HC 2: Nyköpings SK 2, borta, 28 februari 17.10

SK Iron Hockey: Wings HC Arlanda, hemma, 26 februari 19.45