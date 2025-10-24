Bortasegern mot St Louis förlänger sviten för Utah Mammoth

Utah Mammoth vann med 7–4 mot St Louis

Utah Mammoths sjätte seger på de senaste sju matcherna

Utah Mammoths Logan Cooley tremålsskytt

Segertåget fortsätter för Utah Mammoth. Mot St Louis borta i Enterprise Center på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 7–4 (4–0, 1–2, 2–2) och har nu fem segrar i rad i NHL.

Clayton Keller matchvinnare för Utah Mammoth

Utah Mammoth var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

I andra perioden var det i stället St Louis som hade greppet. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Efter 2.18 i tredje perioden reducerade St Louis till 3–5 genom Nathan Walker på pass av Oskar Sundqvist och Dylan Holloway.

Efter 5.42 i tredje perioden reducerade St Louis Philip Broberg på nytt framspelad av Oskar Sundqvist och Colton Parayko.

9.56 in i tredje perioden nätade Utah Mammoths Nick Schmaltz på pass av Michail Sergatjov och Clayton Keller och ökade ledningen.

Clayton Keller stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–7-mål med 1.40 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 4–7.

Logan Cooley gjorde tre mål för Utah Mammoth och spelade fram till ett mål, Dylan Guenther hade tre assists och Clayton Keller stod för tre poäng, varav två mål.

Nästa motstånd för St Louis är Detroit. Lagen möts söndag 26 oktober 01.00 i Little Caesars Arena.

St Louis–Utah Mammoth 4–7 (0–4, 2–1, 2–2)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (3.18) Ian Cole (JJ Peterka, Logan Cooley), 0–2 (6.07) Logan Cooley (Dylan Guenther), 0–3 (7.57) Logan Cooley (Dylan Guenther, Olli Maatta), 0–4 (10.55) Logan Cooley (Dylan Guenther, Michail Sergatjov).

Andra perioden: 1–4 (25.58) Pius Suter, 2–4 (27.13) Pavel Butjnevitj (Robert Thomas, Jordan Kyrou), 2–5 (39.26) Clayton Keller (Nick Schmaltz, JJ Peterka).

Tredje perioden: 3–5 (42.18) Nathan Walker (Oskar Sundqvist, Dylan Holloway), 4–5 (45.42) Philip Broberg (Oskar Sundqvist, Colton Parayko), 4–6 (49.56) Nick Schmaltz (Michail Sergatjov, Clayton Keller), 4–7 (58.20) Clayton Keller.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-1-2

Utah Mammoth: 5-0-0

Nästa match:

St Louis: Detroit Red Wings, borta, 26 oktober

Utah Mammoth: Minnesota Wild, borta, 26 oktober