Bortasegern mot Nashville förlänger sviten för Carolina

Nashville och Carolina möttes på torsdagen i Bridgestone Arena. Carolina hade fyra vinster i rad i NHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 1–4 (0–1, 0–0, 1–3).

Jackson Blake gjorde 1–0 till gästerna Carolina efter 13.00 framspelad av Logan Stankoven och Alexander Nikishin.

Andra perioden blev mållös.

Carolina hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.43 genom Sebastian Antero Aho och gick upp till 0–3 innan Nashville svarade.

Slutresultatet blev 1–4 i Carolinas favör.

Carolinas Sebastian Antero Aho stod för tre poäng, varav två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 6–3.

Nashville tar sig an Toronto i nästa match hemma söndag 21 december 01.00. Carolina möter Florida borta lördag 20 december 01.00.

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (13.00) Jackson Blake (Logan Stankoven, Alexander Nikishin).

Tredje perioden: 0–2 (42.43) Sebastian Antero Aho (Jackson Blake, Andrei Svechnikov), 0–3 (44.33) Seth Jarvis (Sebastian Antero Aho, Nikolaj Ehlers), 1–3 (48.06) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly, Steven Stamkos), 1–4 (59.15) Sebastian Antero Aho (Andrei Svechnikov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Carolina: 5-0-0

Nästa match:

Nashville: Toronto Maple Leafs, hemma, 21 december 01.00

Carolina: Florida Panthers, borta, 20 december 01.00