Bortasegern mot IF Troja-Ljungby förlänger sviten för Jonstorp

2–5 (1–0, 1–1, 0–4) blev resultatet när IF Troja-Ljungby och Jonstorp möttes i SP Arena på lördagen. I och med detta har Jonstorp fyra raka segrar i U20 region syd herr.

Leo Jonsson gjorde 1–0 till IF Troja-Ljungby efter 18.05 assisterad av Olle Werner och Linus Johansson.

Efter 5.40 i andra perioden nätade Filip Frnka på pass av Linus Johansson och Paul Johannson och gjorde 2–0.

Jonstorps Liam Axelsson gjorde 2–1 efter 13.24 framspelad av Noel Blommefors och Wille Gnosspelius.

Jonstorp vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–1 till 2–5 i tredje perioden. Det sista målet kom med 41 sekunder kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Noel Blommefors gjorde två mål för Jonstorp och ett assist.

När lagen senast möttes vann Jonstorps IF IshF med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 2 december. Då möter IF Troja-Ljungby Helsingborg i Olympiarinken 19.15. Jonstorp tar sig an Hanhals hemma 19.30.

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 1–0 (18.05) Leo Jonsson (Olle Werner, Linus Johansson).

Andra perioden: 2–0 (25.40) Filip Frnka (Linus Johansson, Paul Johannson), 2–1 (33.24) Liam Axelsson (Noel Blommefors, Wille Gnosspelius).

Tredje perioden: 2–2 (43.14) Abbe Blomgren (August Lundsteen, Eric Ejlertsson), 2–3 (44.51) Noel Blommefors (Liam Axelsson, Victor Johansson), 2–4 (50.44) Oscar Johansson (Eric Ejlertsson, Charles Björk), 2–5 (59.19) Noel Blommefors (Victor Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 2-2-1

Jonstorp: 4-0-1

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Helsingborg HC Ungdom, borta, 2 december

Jonstorp: Hanhals IF, hemma, 2 december