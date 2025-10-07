Boro/Vetlanda utklassade Gislaved på hemmaplan

Seger för Boro/Vetlanda med 10–3 mot Gislaved

Wille Krafft-Hernegård med fyra mål för Boro/Vetlanda

Hugo Borg matchvinnare för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Gislaved i U20 division 1 D syd herr med hela 10–3 (3–0, 4–2, 3–1).

– Gislaved hade ett par heta lägen i början och hade de fått in dem hade säkert matchen sett helt annorlunda ut. Men Liam kommer upp stort och räddar oss där. Vi jobbar på i 60 minuter plus att vi hade Wille som var stekhet. En skön seger, tyckte Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein, efter matchen.

Snackisen var Wille Krafft-Hernegård – som gjorde hela fyra av Boro/Vetlandas mål.

Boro/Vetlanda var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 7–2.

Gislaved reducerade dock till 7–3 genom Adam Andersson tidigt i tredje perioden av perioden.

Boro/Vetlanda stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 7–3 till 10–3 på bara 8.13. Boro/Vetlanda tog därmed en klar seger.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Boro/Vetlanda med 27–16 och Gislaved med 21–31 i målskillnad.

Det här betyder att Boro/Vetlanda ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Gislaved på sjätte plats.

Lagen möts igen 11 november i Gislerinken.

I nästa omgång har Boro/Vetlanda Värnamo borta i Axelent Arena, tisdag 14 oktober 19.40. Gislaved spelar borta mot Rydaholm lördag 11 oktober 12.00.

Boro/Vetlanda–Gislaved 10–3 (3–0, 4–2, 3–1)

U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (9.48) Wille Krafft-Hernegård (Hugo Petersson), 2–0 (10.04) Hugo Borg (Wille Krafft-Hernegård, Hugo Petersson), 3–0 (13.30) Hampus Arvsäter (Wiggo Sörensson, Wille Krafft-Hernegård).

Andra perioden: 3–1 (20.26) Adam Andersson (Tom Colin), 4–1 (23.34) Hugo Borg (Wille Krafft-Hernegård, Alwin Klein), 5–1 (24.27) Wiggo Sörensson (Vincent Trofast), 6–1 (27.29) Wiggo Sörensson, 7–1 (32.39) Wille Krafft-Hernegård, 7–2 (36.53) Amaury Sarzier (Jacob Andersson, Melvin Larsson).

Tredje perioden: 7–3 (41.29) Adam Andersson (Walter Åqvist), 8–3 (44.34) Axel Petersson (Wiggo Sörensson, Olle Karlsson), 9–3 (45.41) Wille Krafft-Hernegård (Hugo Borg, Alwin Klein), 10–3 (52.47) Wille Krafft-Hernegård (Wiggo Sörensson, Hugo Petersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 2-0-3

Gislaved: 2-0-3

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Värnamo GIK, borta, 14 oktober

Gislaved: Rydaholms SK, borta, 11 oktober