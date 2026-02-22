Boro/Vetlanda J18 vann – efter hattrick av Hugo Sollin

Boro/Vetlanda J18 segrade – 6–4 mot Nässjö

Hugo Sollin tremålsskytt för Boro/Vetlanda J18

William Ribbholm avgjorde för Boro/Vetlanda J18

Hugo Sollin gjorde tre mål när Boro/Vetlanda J18 segrade borta mot Nässjö i U18 division 1 syd B vår. Till slut blev det 6–4 (2–2, 2–1, 2–1).

I och med detta har Nässjö fyra förluster i rad.

Hugo Sollin med tre mål för Boro/Vetlanda J18

Nässjö tog ledningen i första perioden genom William Gefvert.

Albert Dahlberg Hylén och Hugo Sollin såg till att Boro/Vetlanda J18 vände till ledning med 1–2.

Nässjö kvitterade till 2–2 genom William Svärd.

Nässjö gjorde 3–2 genom Adam Rooth efter 1.29 i andra perioden.

Hugo Sollin och Wille Krafft-Hernegård låg sen bakom vändningen till 3–4 för Boro/Vetlanda J18.

Nässjö kvitterade till 4–4 redan efter efter 1.06 i tredje perioden genom Hugo Friman. 7.58 in i tredje perioden nätade Boro/Vetlanda J18:s William Ribbholm framspelad av Wille Krafft-Hernegård och gav laget ledningen. Efter 11.51 slog Hugo Sollin till återigen på pass av Wille Krafft-Hernegård och Vincent Trofast och ökade ledningen för Boro/Vetlanda J18. Därmed hade laget vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Hugo Sollin gjorde tre mål för Boro/Vetlanda J18, William Ribbholm gjorde ett mål och två assist och Wille Krafft-Hernegård stod för tre poäng, varav ett mål. Hugo Friman gjorde ett mål och totalt tre poäng för Nässjö.

Det här var fjärde mötet mellan Nässjö och Boro/Vetlanda J18 den här säsongen. Nässjö HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Boro/Vetlanda HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

På torsdag 26 februari 19.00 spelar Nässjö borta mot Kalmar och Boro/Vetlanda J18 hemma mot Mjölby.

Nässjö–Boro/Vetlanda J18 4–6 (2–2, 1–2, 1–2)

U18 division 1 syd B vår, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (12.39) William Gefvert (Erik Billgren), 1–1 (13.42) Hugo Sollin (William Ribbholm, Alex Johansson), 1–2 (14.12) Albert Dahlberg Hylén (Alvin Lagerqvist, Seth Ståhlgren Uebel), 2–2 (18.58) William Svärd (Adam Rooth, Hugo Friman).

Andra perioden: 3–2 (21.29) Adam Rooth (Hugo Friman, Viggo Svärd Sandelius), 3–3 (29.57) Hugo Sollin, 3–4 (32.50) Wille Krafft-Hernegård (William Ribbholm).

Tredje perioden: 4–4 (41.06) Hugo Friman, 4–5 (47.58) William Ribbholm (Wille Krafft-Hernegård), 4–6 (51.51) Hugo Sollin (Wille Krafft-Hernegård, Vincent Trofast).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 1-0-4

Boro/Vetlanda J18: 3-1-1

Nästa match:

Nässjö: Kalmar HC, borta, 26 februari 19.00

Boro/Vetlanda J18: Mjölby HC, hemma, 26 februari 19.00