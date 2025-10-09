Borlänges tunga svit fortsätter efter 0–4 mot Grums

Grums vann med 4–0 mot Borlänge

Grums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jack Smedberg med två mål för Grums

Det fortsätter gå tungt för Borlänge, som inte vunnit än i U18 regional väst herr. Matchen i Borlänge Ishall blev den åttonde i rad utan seger för Borlänge när laget mötte Grums i U18 regional väst herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–0, 0–2, 0–2).

Segern var Grums fjärde på de senaste fem matcherna.

William Nelson matchvinnare för Grums

Den första perioden slutade mållös. 16.36 in i andra perioden gjorde Grums 1–0 genom William Nelson på pass av Viggo Rudehov-Hjalmarsson och Carl Glänfält.

Efter 17.29 i andra perioden nätade Jack Smedberg på pass av Viggo Forss och Alfred Bäckman och gjorde 0–2.

Grums fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Jack Smedberg och David Palm.

För Grums gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Borlänge är på tolfte och sista plats. Så sent som den 26 september låg Grums på elfte plats i tabellen.

Borlänge tar sig an Örebro Hockey U18 i nästa match borta söndag 12 oktober 14.00. Grums möter samma dag 17.00 Färjestad borta.

Borlänge–Grums 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)

U18 regional väst herr, Borlänge Ishall

Andra perioden: 0–1 (36.36) William Nelson (Viggo Rudehov-Hjalmarsson, Carl Glänfält), 0–2 (37.29) Jack Smedberg (Viggo Forss, Alfred Bäckman).

Tredje perioden: 0–3 (47.22) Jack Smedberg (William Nelson), 0–4 (58.50) David Palm (Lukas Eckerwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 0-0-5

Grums: 4-0-1

Nästa match:

Borlänge: Örebro HK, borta, 12 oktober

Grums: Färjestads BK, borta, 12 oktober