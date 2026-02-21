Ny seger för Borlänge mot favoritmotståndet

Borlänge vann med 5–1 mot Hudiksvall

Malte Lantz-Rosdahl matchvinnare för Borlänge

17:e förlusten i rad för Hudiksvall

Borlänge har haft det lätt mot Hudiksvall i U20 region väst herr. Och på lördagen vann Borlänge på nytt – den här gången med 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) borta i Holmen Center. Det var Borlänges sjätte raka seger mot Hudiksvall.

Resultatet innebär att Hudiksvall nu har 17 förluster i rad.

Strömsbro nästa för Borlänge

Helmer Almetun-Lantz gav Borlänge ledningen efter 9.55 på pass av Albin Daniels och Alexander Eriksson.

Borlänge stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4.

Hudiksvall reducerade dock till 1–4 genom Rasmus Edström efter 19.55 av perioden.

13.14 in i tredje perioden satte Melvin Lantz pucken på pass av Helmer Almetun-Lantz och Noah Paulsen och ökade ledningen.

Det här var fjärde mötet mellan Hudiksvall och Borlänge den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Borlänge HF vunnit.

I sista matchen möter Hudiksvall Malung borta på tisdag 24 februari 19.00. Borlänge möter Strömsbro lördag 28 februari 12.00 hemma.

Hudiksvall–Borlänge 1–5 (0–1, 1–3, 0–1)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (9.55) Helmer Almetun-Lantz (Albin Daniels, Alexander Eriksson).

Andra perioden: 0–2 (22.08) Malte Lantz-Rosdahl (Adam Bjurell), 0–3 (34.59) Maxim Somorosky, 0–4 (38.33) Texas Östberg (Jacob Gladh Pettersson, Malte Lantz-Rosdahl), 1–4 (39.55) Rasmus Edström (Nils Strömbom, Viktor List Halvarsson).

Tredje perioden: 1–5 (53.14) Melvin Lantz (Helmer Almetun-Lantz, Noah Paulsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Borlänge: 3-0-2

Nästa match:

Hudiksvall: Malungs IF, borta, 24 februari 19.00

Borlänge: Strömsbro IF, hemma, 28 februari 12.00