Borlänges fina svit håller i sig efter 4–0 mot Wings Arlanda

Borlänge segrade – 4–0 mot Wings Arlanda

Borlänges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tim Palmberg matchvinnare för Borlänge

Det går fortsatt bra för Borlänge i hockeyettan norra. På onsdagen mötte laget Wings Arlanda i Pinbackshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Wings Arlanda blev 4–0 (0–0, 1–0, 3–0).

– En bra match rakt igenom från vår sida idag. Vi behöver fortsatt vara ödmjuka och fortsätta framåt, kommenterade Borlänges tränare Liam Wallström efter matchen.

Wings Arlanda–Borlänge – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. 14.04 in i andra perioden spräckte Borlänge nollan genom Tim Palmberg framspelad av Eric Hultgren och Gustav Lindström. Även i tredje perioden var det Borlänge som var starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Viktor Johansson, Melker Bertals och Calle Karlsson.

För hemmalaget betyder resultatet 17:e plats i tabellen. Borlänge är på tredje plats. Noteras kan att Borlänge sedan den 24 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

I nästa match möter Wings Arlanda Norrtälje hemma på onsdag 12 november 19.00. Borlänge möter Sollentuna söndag 9 november 16.00 hemma.

Wings Arlanda–Borlänge 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Andra perioden: 0–1 (34.04) Tim Palmberg (Eric Hultgren, Gustav Lindström).

Tredje perioden: 0–2 (47.16) Viktor Johansson (Joel Myrberg Andersson), 0–3 (55.50) Melker Bertals (Viktor Johansson), 0–4 (58.36) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Eric Hultgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-0-3

Borlänge: 4-0-1

Nästa match:

Wings Arlanda: Norrtälje IK, hemma, 12 november

Borlänge: Sollentuna HC, hemma, 9 november