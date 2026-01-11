Borlänge tog hem segern mot Sollentuna på bortaplan

Borlänge segrade – 3–1 mot Sollentuna

Axel Stoltz avgjorde för Borlänge

Sollentunas femte raka förlust

Borlänge tog hem segern på bortaplan mot Sollentuna i hockeyettan norra. 1–3 (0–0, 1–2, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Sollentuna–Borlänge – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Borlänge startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Vidar Källberg och Axel Stoltz innan Sollentuna svarade och gjorde 2–1 genom Ture Edvardsson.

Viktor Sandell stod för målet när Borlänge punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.26 kvar att spela assisterad av Isac Ollas Mattsson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Sollentuna stannar därmed på 14:e plats och Borlänge på sjätte plats i tabellen. Ett tapp för Sollentuna som låg på tionde plats så sent som den 18 december.

Lördag 17 januari möter Sollentuna Örnsköldsvik Hockey hemma 17.00 och Borlänge möter Piteå hemma 16.00.

Sollentuna–Borlänge 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)

Hockeyettan norra

Andra perioden: 0–1 (23.24) Vidar Källberg, 0–2 (26.00) Axel Stoltz (Melker Bertals), 1–2 (31.07) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson).

Tredje perioden: 1–3 (58.34) Viktor Sandell (Isac Ollas Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 0-1-4

Borlänge: 3-0-2

Nästa match:

Sollentuna: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 17 januari 17.00

Borlänge: Piteå HC, hemma, 17 januari 16.00