Borlänge nollade Valbo J18 – seger med 5–0

Borlänge segrade – 5–0 mot Valbo J18

Borlänges Tomas Strazovec tvåmålsskytt

Noah Olérs matchvinnare för Borlänge

Borlänge höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Valbo J18 i U18 regional väst fortsättning herr. Matchen slutade 5–0 (2–0, 2–0, 1–0).

Tomas Strazovec med två mål för Borlänge

Borlänge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter. Även i andra perioden var Borlänge starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom mål av Sixten Stornils och Melvin Lantz. Borlänge gjorde också 5–0 genom Tomas Strazovec framspelad av Adrians Klavins efter 7.31 i tredje perioden.

Borlänge ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Valbo J18 ligger på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Valbo HC med 3–1.

I nästa match möter Borlänge Grums borta och Valbo J18 möter VIK Hockey U18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 6 november 19.00.

Borlänge–Valbo J18 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (6.41) Noah Olérs (Anton Persson, Nils Björklund Östning), 2–0 (7.20) Tomas Strazovec (Anton Persson, Melvin Lantz).

Andra perioden: 3–0 (20.43) Sixten Stornils, 4–0 (35.37) Melvin Lantz (Nils Björklund Östning, Arvid Bäck).

Tredje perioden: 5–0 (47.31) Tomas Strazovec (Adrians Klavins).

Nästa match:

Borlänge: Grums IK, borta, 6 november

Valbo J18: VIK Västerås HK, hemma, 6 november