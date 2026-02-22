Borlänge besegrade VIK Hockey U18 på hemmaplan

Borlänge segrade – 4–1 mot VIK Hockey U18

Borlänges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adrians Klavins matchvinnare för Borlänge

Det blev Borlänge som vann på hemmaplan mot VIK Hockey U18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Borlänges fjärde på de senaste fem matcherna.

Hudiksvall nästa för Borlänge

Melvin Lantz gjorde 1–0 till Borlänge efter fem minuters spel med assist av Arvid Bäck och Nils Larsson. 1–1 kom efter 13.52 när Oskar Aronsson fick träff framspelad av William Lindberg och Colin Åkerlind.

Efter 16.13 i andra perioden nätade Adrians Klavins framspelad av Teodor Macko och gav Borlänge ledningen.

10.51 in i tredje perioden fick Anton Persson utdelning på pass av Teodor Macko och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.27 kvar att spela genom August Hörberg efter förarbete av Noah Olérs och Anton Gillström.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Torsdag 26 februari möter Borlänge Hudiksvall borta 19.30 och VIK Hockey U18 möter Strömsbro hemma 19.00.

Borlänge–VIK Hockey U18 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (5.32) Melvin Lantz (Arvid Bäck, Nils Larsson), 1–1 (13.52) Oskar Aronsson (William Lindberg, Colin Åkerlind).

Andra perioden: 2–1 (36.13) Adrians Klavins (Teodor Macko).

Tredje perioden: 3–1 (50.51) Anton Persson (Teodor Macko), 4–1 (58.33) August Hörberg (Noah Olérs, Anton Gillström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 4-0-1

VIK Hockey U18: 3-0-2

Nästa match:

Borlänge: Hudiksvalls HC, borta, 26 februari 19.30

VIK Hockey U18: Strömsbro IF, hemma, 26 februari 19.00