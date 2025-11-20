Borås vann på hemmaplan mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Seger för Borås med 5–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Borås nionde seger på de senaste tio matcherna

Liam Greén avgjorde för Borås

Hemmalaget Borås tog hem segern mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A. 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Borås nionde på de senaste tio matcherna.

Borås–Grästorp/Sörhaga Alingsås – mål för mål

Borås startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.18 slog Philip Nordquist till assisterad av William Roglar och Villgot Nordholm.

Laget gjorde 2–0 efter 7.21 när Liam Greén fick träff med assist av Liam Hultqvist.

Efter 8.04 i andra perioden slog Ville Kiellarson till och gjorde 3–0.

Joakim Roxentjärn Österberg gjorde dessutom 4–0 efter 12.51.

1.07 in i tredje perioden nätade Borås Villgot Nordholm framspelad av Philip Nordquist och Liam Hultqvist och ökade ledningen.

Theo Norlander stod för målet när Grästorp/Sörhaga Alingsås reducerade till 5–1 med 2.60 kvar att spela på pass av Filip Maltinger. Men mer än så orkade Grästorp/Sörhaga Alingsås inte med.

Med fyra omgångar kvar är Borås i serieledning medan Grästorp/Sörhaga Alingsås är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Borås HC med 3–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 23 november. Då möter Borås Bäcken i Marconihallen 13.00. Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Kållered hemma 12.00.

Borås–Grästorp/Sörhaga Alingsås 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd A, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (3.18) Philip Nordquist (William Roglar, Villgot Nordholm), 2–0 (7.21) Liam Greén (Liam Hultqvist).

Andra perioden: 3–0 (28.04) Ville Kiellarson, 4–0 (32.51) Joakim Roxentjärn Österberg.

Tredje perioden: 5–0 (41.07) Villgot Nordholm (Philip Nordquist, Liam Hultqvist), 5–1 (58.00) Theo Norlander (Filip Maltinger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-0-1

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 0-0-5

Nästa match:

Borås: Bäcken HC, borta, 23 november

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Kållered SK, hemma, 23 november