Borås vann efter förlängning mot Halmstad J18

Borås vann med 4–3 efter förlängning

Borås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ville Kiellarson avgjorde för Borås

Det blev en riktigt spännande match när Borås mötte Halmstad J18 i U18 division 1 syd A. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Ville Kiellarson, som gjorde det avgörande målet 22 sekunder in i förlängningen.

Segern var Borås sjunde på de senaste åtta matcherna.

Hisingen nästa för Borås

Halmstad J18 tog ledningen efter 16.00 genom Leo Nilsson. Efter 13.47 i andra perioden gjorde Halmstad J18 0–2 genom Lucas Nordvall och kom allt närmare segern.

Borås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Viggo Sörensen och Philip Nordquist. Halmstad J18 tog ledningen på nytt genom Matheo Rix efter 13.35 i tredje perioden.

Borås kvitterade till 3–3 genom Villgot Nordholm med 4.58 kvar att spela av perioden. I förlängningen tog det 22 sekunder till Borås också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Ville Kiellarson, på pass av Villgot Nordholm och Joakim Roxentjärn Österberg.

Borås Villgot Nordholm stod för ett mål och två assists.

Förlusten var Halmstad J18:s tredje uddamålsförlust.

Borås stannar därmed i serieledning och Halmstad J18 på fjärde plats, i tabellen.

När lagen möttes senast vann Borås HC med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter Borås Hisingen i Tuve Ishall 14.30. Halmstad J18 tar sig an Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma 14.00.

Borås–Halmstad J18 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0)

U18 division 1 syd A, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (16.00) Leo Nilsson.

Andra perioden: 0–2 (33.47) Lucas Nordvall (Leo Nilsson, Abbe Nilsson), 1–2 (37.42) Viggo Sörensen (Lucas Siedberg, Albin Carlsson), 2–2 (39.20) Philip Nordquist (Villgot Nordholm).

Tredje perioden: 2–3 (53.35) Matheo Rix (Hampus Rastius, Abbe Nilsson), 3–3 (55.02) Villgot Nordholm (Philip Nordquist).

Förlängning: 4–3 (60.22) Ville Kiellarson (Villgot Nordholm, Joakim Roxentjärn Österberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-0-1

Halmstad J18: 2-1-2

Nästa match:

Borås: Hisingens IK, borta, 16 november

Halmstad J18: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 16 november