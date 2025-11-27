Borås tog ännu en seger – 4–2 mot Kungälv

Borås-seger med 4–2 mot Kungälv

Borås nionde seger på de senaste tio matcherna

Elvin Gustafsson med två mål för Borås

Det går fortsatt bra för Borås i U18 division 1 syd A. På torsdagen mötte laget Kungälv på hemmaplan i Borås Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Kungälv blev 4–2 (0–0, 4–1, 0–1).

Borås Elvin Gustafsson tvåmålsskytt

Första perioden blev mållös.

I andra perioden var det Borås som var starkast. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 4–1.

Efter 12.07 i tredje perioden reducerade Kungälv på nytt genom Erik Wunsch framspelad av Erik Fogelin och Malte Herlitz. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Med två omgångar kvar är Borås i serieledning medan Kungälv är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borås HC med 3–1.

Söndag 30 november spelar Borås hemma mot Kållered 14.00 och Kungälv mot Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma 12.00 i Oasen.

Borås–Kungälv 4–2 (0–0, 4–1, 0–1)

U18 division 1 syd A, Borås Ishall

Andra perioden: 1–0 (24.52) Albin Carlsson, 2–0 (26.05) Elvin Gustafsson (Villgot Nordholm), 3–0 (31.48) Elvin Gustafsson (Viggo Sörensen), 4–0 (36.14) Viggo Sörensen (Hugo Erixon), 4–1 (39.14) Erik Wunsch (Elwin Dunhäll, Dexter Boquist).

Tredje perioden: 4–2 (52.07) Erik Wunsch (Erik Fogelin, Malte Herlitz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 5-0-0

Kungälv: 2-0-3

Nästa match:

Borås: Kållered SK, hemma, 30 november

Kungälv: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 30 november