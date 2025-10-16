Borås starkare än Grästorp/Sörhaga Alingsås – höll nollan och vann

Borås-seger med 3–0 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Liam Danklint matchvinnare för Borås

Tredje raka segern för Borås

Borås höll nollan när laget vann på bortaplan mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Borås – mål för mål

Borås tog ledningen efter 9.58 genom Liam Danklint assisterad av Villgot Nordholm och Philip Nordquist. Efter 11.05 i andra perioden nätade Oliver Carlmon framspelad av William Roglar och gjorde 0–2. Efter nio sekunder i tredje perioden gjorde Villgot Nordholm också 0–3 på pass av Viggo Sörensen och Hugo Erixon.

Grästorp/Sörhaga Alingsås har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Borås har nio poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 20 november i Borås Ishall.

Söndag 19 oktober möter Grästorp/Sörhaga Alingsås Kållered borta 15.30 och Borås möter Bäcken hemma 14.00.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Borås 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd A, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (9.58) Liam Danklint (Villgot Nordholm, Philip Nordquist).

Andra perioden: 0–2 (31.05) Oliver Carlmon (William Roglar).

Tredje perioden: 0–3 (40.09) Villgot Nordholm (Viggo Sörensen, Hugo Erixon).

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Kållered SK, borta, 19 oktober

Borås: Bäcken HC, hemma, 19 oktober