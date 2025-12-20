Borås föll och stannade på fem raka segrar

Vita Hästen vann med 6–5 efter förlängning

Gustav Lindberg matchvinnare för Vita Hästen

Andra raka segern för Vita Hästen

Borås har spelat bra i hockeyettan södra senaste tiden. Inför matchen hemma mot Vita Hästen hade laget tagit fem raka segrar. Men på lördagen tog det stopp, när matchen i Borås Ishall slutade 5–6 (0–1, 1–4, 4–0, 0–1) efter förlängning. Det var första förlusten sedan den 26 november för Borås.

Gustav Lindberg stod för Vita Hästens avgörande mål 3.26 in i förlängningen.

Mjölby nästa för Vita Hästen

Vita Hästen tog ledningen efter 19 minuters spel genom Adam Aunes Johansson på passning från Emil Öhrwall och Leon Matthiasson.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Borås reducerade och kvitterade till 5–5 med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.28 kvar att spela.

Stor matchhjälte för Vita Hästen blev Gustav Lindberg som 3.26 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Borås har fyra vinster och en förlust och 24–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vita Hästen har tre vinster och två förluster och 21–14 i målskillnad.

Det här betyder att Borås ligger på fjärde plats i tabellen och att Vita Hästen leder serien.

När lagen möttes senast vann Borås med 4–3 efter straffläggning.

Borås möter Grästorps IK i nästa match hemma söndag 28 december 16.00. Vita Hästen möter samma dag Mjölby hemma.

Borås–Vita Hästen 5–6 (0–1, 1–4, 4–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (19.11) Adam Aunes Johansson (Emil Öhrwall, Leon Matthiasson).

Andra perioden: 1–1 (28.48) Christian Lindberg (Adam Hirsch, Oliver Olsson), 1–2 (33.54) Alexander Lundman (Colin Smith), 1–3 (35.00) Gustav Lindberg (Colin Smith), 1–4 (36.26) Adam Aunes Johansson (Jesper Samuelsson, Leon Matthiasson), 1–5 (38.01) Sebastian Lillsund (Jesper Sellin, Casper Östberg).

Tredje perioden: 2–5 (43.00) Adrian Dahlén (Philip Bertilsson, Oscar Pantzare), 3–5 (49.08) Emil Smedberg (Hugo Ek Koskela, Kalle Bartholdsson), 4–5 (53.37) Adam Hirsch (Christian Lindberg, Pontus Netterberg), 5–5 (58.32) Simon Ericsson.

Förlängning: 5–6 (63.26) Gustav Lindberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-1-0

Vita Hästen: 3-1-1

Nästa match:

Borås: Grästorps IK, hemma, 28 december 16.00

Vita Hästen: Mjölby HC, hemma, 28 december 16.00