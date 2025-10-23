Borås fina svit håller i sig efter 3–1 mot Kungälv

Borås-seger med 3–1 mot Kungälv

Borås femte seger på de senaste fem matcherna

Lucas Siedberg tvåmålsskytt för Borås

Borås fortsätter starkt i U18 division 1 syd A. När laget mötte Kungälv borta i Oasen på torsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1). I och med detta har Borås fem segrar i rad.

Lucas Siedberg gjorde två mål för Borås

Den första perioden slutade 0–0. 5.40 in i andra perioden gjorde Borås 1–0 genom Lucas Siedberg assisterad av William Roglar. Kungälv kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.38 i tredje perioden genom Léon Dindic Jönsson framspelad av Dexter Boquist.

16.46 in i tredje perioden slog Lucas Siedberg till på nytt framspelad av Philip Nordquist och Emil Lind och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.39 kvar att spela genom Charlie Lundahl. 1–3-målet blev matchens sista.

Den 27 november tar lagen sig an varandra igen, då i Borås Ishall.

Söndag 26 oktober spelar Kungälv borta mot Grästorp/Sörhaga Alingsås 14.00 och Borås mot Kållered borta 12.30 i Kållereds Ishall.

Kungälv–Borås 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

U18 division 1 syd A, Oasen

Andra perioden: 0–1 (25.40) Lucas Siedberg (William Roglar).

Tredje perioden: 1–1 (41.38) Léon Dindic Jönsson (Dexter Boquist), 1–2 (56.46) Lucas Siedberg (Philip Nordquist, Emil Lind), 1–3 (58.21) Charlie Lundahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-0-3

Borås: 5-0-0

Nästa match:

Kungälv: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 26 oktober

Borås: Kållered SK, borta, 26 oktober