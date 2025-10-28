Borås bröt tunga sviten mot Olofström

Seger för Borås med 3–2 mot Olofström

Marcus Gustafsson matchvinnare för Borås

Andra raka nederlaget för Olofström

Det blev fyra raka förluster i U20 region syd herr för Borås. Men på tisdagen hemma mot Olofström kom trendbrottet. Matchen i Borås Ishall slutade 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

Borås–Olofström – mål för mål

Mike Westmark gav gästerna Olofström ledningen efter 13 minuter framspelad av Gustav Reinert och Oscar Gustafsson. Därefter fixade Borås Emil Lennartsson och Villgot Nordholm att laget vände underläge till ledning med 2–1. Olofström kvitterade till 2–2 genom Vilgot Hansen i tredje perioden.

Borås kunde dock avgöra till 3–2 med 6.07 kvar av matchen genom Marcus Gustafsson.

Det här var Borås andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Olofströms tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Borås är kvar på elfte plats och Olofström stannar på nionde plats, i tabellen.

Den 9 december tar lagen sig an varandra igen, då i Stålhallen.

På lördag 1 november 14.00 spelar Borås borta mot Oskarshamn och Olofström hemma mot Jonstorp.

Borås–Olofström 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (13.53) Mike Westmark (Gustav Reinert, Oscar Gustafsson).

Andra perioden: 1–1 (34.26) Emil Lennartsson (Svante Bognäs, Marcus Gustafsson), 2–1 (35.46) Villgot Nordholm (Anton Siedberg, Tim Börje).

Tredje perioden: 2–2 (46.17) Vilgot Hansen (Andreas Jørgensen), 3–2 (53.53) Marcus Gustafsson (Isac Petersson, Tim Börje).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-1-3

Olofström: 2-1-2

Nästa match:

Borås: IK Oskarshamn, borta, 1 november

Olofström: Jonstorps IF IshF, hemma, 1 november