Borås avgjorde i straffläggningen borta mot Vita Hästen

Borås vann med 4–3 efter straffar

Borås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Henrik Eriksson avgjorde för Borås

Det blev en riktigt tajt match när Vita Hästen tog emot Borås i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1). Henrik Eriksson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Borås åttonde på de senaste tio matcherna.

Västervik nästa för Borås

Vita Hästen tog ledningen i början av första perioden genom Hampus Andersson.

Borås kvitterade till 1–1 genom Pontus Netterberg efter 10.30.

Vita Hästen gjorde 2–1 genom Alexander Lundman efter 17.10 i matchen.

Efter 8.01 i andra perioden nätade Oliver Olsson på pass av Oscar Pantzare och Simon Ericsson och kvitterade för Borås.

Hugo Ek Koskela gjorde dessutom 2–3 efter 16.36 på pass av Adam Hirsch och Emil Smedberg.

11.30 in i tredje perioden slog Christian Axelsson till framspelad av Jesper Samuelsson och kvitterade.

Borås Henrik Eriksson blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Vita Hästens andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borås femte uddamålsseger.

Det här betyder att Borås ligger på fjärde plats i tabellen och att Vita Hästen fortfarande leder serien, två poäng före Karlskrona.

Den 20 december tar lagen sig an varandra igen, då i Borås Ishall.

Nästa motstånd för Vita Hästen är Dalen. Borås tar sig an Västervik borta. Båda matcherna spelas fredag 12 december 19.00.

Vita Hästen–Borås 3–4 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (1.10) Hampus Andersson (Casper Östberg, Melker Bergman), 1–1 (10.30) Pontus Netterberg (August Hansson, Christian Lindberg), 2–1 (17.10) Alexander Lundman (Erik Palmqvist, Adam Aunes Johansson).

Andra perioden: 2–2 (28.01) Oliver Olsson (Oscar Pantzare, Simon Ericsson), 2–3 (36.36) Hugo Ek Koskela (Adam Hirsch, Emil Smedberg).

Tredje perioden: 3–3 (51.30) Christian Axelsson (Jesper Samuelsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Henrik Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 3-1-1

Borås: 3-0-2

Nästa match:

Vita Hästen: HC Dalen, hemma, 12 december

Borås: Västerviks IK, borta, 12 december