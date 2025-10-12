Boo nollade Järna – vann med 2–0

Boo vann med 2–0 mot Järna

Vincent Olausson matchvinnare för Boo

Järnas femte raka förlust

Boo höll nollan och vann på hemmaplan mot Järna i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

Väsby nästa för Boo

Boo tog ledningen efter 14 minuter genom Vincent Olausson assisterad av Axel Andersson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Fabian Spjuth stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.26 kvar att spela på pass av Edvin Runnäs Boivie och Max Stavin. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

När lagen senast möttes blev det seger för Järna med 4–2.

Lagen möts igen 23 november i Järna Ishall.

Torsdag 16 oktober spelar Boo borta mot Väsby 19.45 och Järna mot Viggbyholm hemma 19.30 i Järna Ishall.

Boo–Järna 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (14.27) Vincent Olausson (Axel Andersson).

Tredje perioden: 2–0 (58.34) Fabian Spjuth (Edvin Runnäs Boivie, Max Stavin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 3-0-2

Järna: 0-0-5

Nästa match:

Boo: Väsby IK HK, borta, 16 oktober

Järna: Viggbyholms IK, hemma, 16 oktober