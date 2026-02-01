Boo avgjorde i sista perioden och vann mot Järna

Boo vann med 2–1 mot Järna

Arsenijs Zaicevs avgjorde för Boo

Tredje raka nederlaget för Järna

Boo vann hemma mot Järna i U18 allettan östra fortsättningsserie med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Boo avgjorde i sista perioden.

Järnas lagledare Tom Carlsson om matchen:

– Boo håller i taktpinnen större delen av matchen, men vi har överlag bra kontroll på dem. Vi drar på oss några mindre nödvändiga utvisningar, men håller tätt där. Bra match av Melle i målet som håller oss kvar stundtals. Sedan åker vi på en olycklig skada i samband med deras Boos 2–1-mål. Spelaren är på väg till sjukhus för röntgen med befarat armbrott, inte riktigt vad vi behöver just nu. Men bara att ta nya tag.

Haninge Anchors HC U18 nästa för Boo

Theo Ringqvist gav Boo ledningen efter 9.28 efter förarbete från Hjalmar Holmström och Oliver Dansk. 1–1 kom efter 13.22 genom Isac Ljungcrantz efter pass från Emil Pralits och Hugo Englund.

Andra perioden blev mållös.

9.41 in i tredje perioden nätade Boos Arsenijs Zaicevs på pass av Milton Zetterlund och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Det här betyder att Boo ligger på tredje plats i tabellen och Järna är på nionde plats. Ett tapp för Järna som låg på femte plats så sent som den 7 januari.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boo HC vunnit.

Nästa motstånd för Boo är Haninge Anchors HC U18. Lagen möts torsdag 5 februari 19.45 i Björknäs Ishall. Järna tar sig an Tierps HK U18 borta söndag 8 februari 16.00.

Boo–Järna 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (9.28) Theo Ringqvist (Hjalmar Holmström, Oliver Dansk), 1–1 (13.22) Isac Ljungcrantz (Emil Pralits, Hugo Englund).

Tredje perioden: 2–1 (49.41) Arsenijs Zaicevs (Milton Zetterlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 2-0-3

Järna: 1-1-3

Nästa match:

Boo: Haninge Anchors HC, hemma, 5 februari 19.45

Järna: Tierps HK, borta, 8 februari 16.00