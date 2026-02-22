Bollnäs/Alfta U18 vann – efter hattrick av Wille Kaneskär

Bollnäs/Alfta U18 segrade – 5–3 mot Huge/Skutskär

Wille Kaneskär gjorde tre mål när Bollnäs/Alfta U18 segrade borta mot Huge/Skutskär i U18 division 1 västra A vår. Till slut blev det 5–3 (2–0, 1–2, 2–1).

Bollnäs/Alfta U18 tog ledningen efter åtta minuter genom Wille Kaneskär efter pass från Kalle Nordström och Milo Kiltorp. 0–2 kom efter 13.10 genom Ludvig Dalebrant på passning från Kalle Nordström och Wille Kaneskär.

Huge/Skutskär reducerade dock till 1–2 genom Wille Winberg tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 9.40 gjorde Bollnäs/Alfta U18 1–3 genom Ludvig Dalebrant som gjorde sitt andra mål.

Huge/Skutskär gjorde 2–3 genom Viking Johansson med 1.58 kvar att spela av perioden.

Wille Winberg kvitterade för laget efter 1.41 in i tredje perioden framspelad av Casper Stålberg och William Bogebrant. Wille Kaneskär stod för målet när Bollnäs/Alfta U18 tog ledningen med 48 sekunder kvar att spela efter förarbete från Oliver Hägglund och Kalle Nordström. Bollnäs/Alfta U18 punkterade matchen med ett 3–5-mål med 24 sekunder kvar att spela på nytt genom Wille Kaneskär assisterad av Ludvig Dalebrant. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Bollnäs/Alfta U18:s Wille Kaneskär stod för fem poäng, varav tre mål, Kalle Nordström hade tre assists och Ludvig Dalebrant gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Bollnäs/Alfta U18 är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Huge/Skutskär och Bollnäs/Alfta U18 den här säsongen. IK Huge/Skutskärs SK vann de två första mötena. Bollnäs IS/Alfta GIF vann senast lagen möttes.

I sista matchen möter Huge/Skutskär Sandviken borta på söndag 8 mars 11.40. Bollnäs/Alfta U18 möter Valbo HC 2 söndag 1 mars 16.00 hemma.

Huge/Skutskär–Bollnäs/Alfta U18 3–5 (0–2, 2–1, 1–2)

U18 division 1 västra A vår, Kasthallen

Första perioden: 0–1 (8.54) Wille Kaneskär (Kalle Nordström, Milo Kiltorp), 0–2 (13.10) Ludvig Dalebrant (Kalle Nordström, Wille Kaneskär).

Andra perioden: 1–2 (21.04) Wille Winberg (Vincent Karnatz), 1–3 (29.40) Ludvig Dalebrant (Sigve Dahlkvist, Wille Kaneskär), 2–3 (38.02) Viking Johansson (Enar Öhrn, Nore Keddyson).

Tredje perioden: 3–3 (41.41) Wille Winberg (Casper Stålberg, William Bogebrant), 3–4 (59.12) Wille Kaneskär (Oliver Hägglund, Kalle Nordström), 3–5 (59.36) Wille Kaneskär (Ludvig Dalebrant).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 2-0-3

Bollnäs/Alfta U18: 3-0-2

Nästa match:

Huge/Skutskär: Sandvikens IK, borta, 8 mars 11.40

Bollnäs/Alfta U18: Valbo HC:2, hemma, 1 mars 16.00