Bollnäs/Alfta U18 utklassade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – vann med 8–2

Bollnäs/Alfta U18 vann med 8–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Nils Hagelin matchvinnare för Bollnäs/Alfta U18

Andra raka segern för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 division 1 västra A vår med hela 8–2 (3–0, 0–0, 5–2).

Huge/Skutskär nästa för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Bollnäs/Alfta U18 startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 0–3 till 0–4. Men Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne svarade och gjorde 1–4.

Därefter var det dock Bollnäs/Alfta U18 som avgjorde. Laget gjorde fyra mål på fem minuter till 1–8. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–8.

Oliver Hägglund gjorde två mål för Bollnäs/Alfta U18 och spelade fram till ett mål, Ludvig Dalebrant stod för tre poäng, varav ett mål och Harry Arvidsson gjorde två mål och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne på sjätte plats och Bollnäs/Alfta U18 på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Bollnäs IS/Alfta GIF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne tar sig an Valbo HC 2 i nästa match borta söndag 22 februari 13.00. Bollnäs/Alfta U18 möter samma dag 15.10 Huge/Skutskär borta.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Bollnäs/Alfta U18 2–8 (0–3, 0–0, 2–5)

U18 division 1 västra A vår, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (1.01) Harry Arvidsson (Sigve Dahlkvist, Ludvig Dalebrant), 0–2 (13.24) Harry Arvidsson (Max Källänge), 0–3 (18.07) Nils Hagelin (Lukas Larsson).

Tredje perioden: 0–4 (41.17) Melker Dalebrant (Ludvig Dalebrant, Harry Arvidsson), 1–4 (44.29) Vidar Wiklund (Noah Dahlström, Lucas Stenberg), 1–5 (45.53) Ludvig Dalebrant (Oliver Hägglund, Lukas Larsson), 1–6 (49.10) Oliver Hägglund (Max Källänge), 1–7 (50.24) Jonathan Grönlund (Sigve Dahlkvist, Arvid Östling), 1–8 (51.30) Oliver Hägglund, 2–8 (59.33) Jonatan Östberg (Svante Rågberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Bollnäs/Alfta U18: 3-0-2

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Valbo HC:2, borta, 22 februari 13.00

Bollnäs/Alfta U18: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 22 februari 15.10