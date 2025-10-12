Bodens HF vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Borlänge

Seger för Bodens HF med 5–2 mot Borlänge

Alexander Wallin tvåmålsskytt för Bodens HF

Erik Hannu matchvinnare för Bodens HF

Det blev seger för Bodens HF hemma mot Borlänge i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Bodens HF drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–2 (2–1, 0–1, 3–0).

Alexander Wallin med två mål för Bodens HF

Bodens HF tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Wallin.

Borlänge kvitterade till 1–1 genom Hampus Malm efter 9.12.

Efter 19.21 i matchen gjorde Bodens HF 2–1 genom Oscar Eriksson. Efter 14.01 i andra perioden slog Leon Cadei till på pass av Viktor Johansson och Hampus Malm och kvitterade för Borlänge. Bodens HF spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Erik Hannu, Victor Edström och Alexander Wallin och avgjorde matchen.

Bodens HF:s Alexander Wallin stod för två mål och ett assist.

Bodens HF har nu åtta poäng efter tre spelade matcher medan Borlänge har nio poäng efter fyra matcher.

Nästa motstånd för Bodens HF är Wings Arlanda. Lagen möts lördag 25 oktober 16.00 i Pinbackshallen. Borlänge tar sig an Lindlöven hemma söndag 19 oktober 16.00.

Bodens HF–Borlänge 5–2 (2–1, 0–1, 3–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (5.48) Alexander Wallin (Victor Edström, Kevin Arvidsson), 1–1 (9.12) Hampus Malm (Liam Lorenz, Gustav Lindström), 2–1 (19.21) Oscar Eriksson (Andreas Nilsson, Nils Thomasson).

Andra perioden: 2–2 (34.01) Leon Cadei (Viktor Johansson, Hampus Malm).

Tredje perioden: 3–2 (44.26) Erik Hannu, 4–2 (56.10) Victor Edström (Alexander Wallin, Simon Andersson), 5–2 (59.44) Alexander Wallin (Simon Andersson).

Nästa match:

Bodens HF: Wings HC Arlanda, borta, 25 oktober

Borlänge: Lindlövens IF, hemma, 19 oktober