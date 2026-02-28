Bodens HF U18:s segerrad mot Kiruna IF U18 intakt

Bodens HF U18 vann med 5–2 mot Kiruna IF U18

Elias Lidberg matchvinnare för Bodens HF U18

Andra raka förlusten för Kiruna IF U18

Kiruna IF U18 är ett favoritmotstånd för Bodens HF U18 och på lördagen tog Bodens HF U18 ännu en seger borta mot just Kiruna IF U18. Matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr slutade 5–2 (0–0, 2–1, 3–1). Det var Bodens HF U18:s fjärde raka seger mot just Kiruna IF U18.

Det betyder att Bodens HF U18 äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Clemensnäs HC U18 nästa för Bodens HF U18

Den första perioden slutade mållös.

Bodens HF U18 gjorde 0–1 genom Axel Matti efter 2.55 i andra perioden.

Kiruna IF U18 gjorde 1–1 genom Viggo Mämmi efter 11.43 av perioden.

Efter 12.08 gjorde Bodens HF U18 1–2 genom Viktor Lingbro Thun.

Kiruna IF U18 kvitterade till 2–2 genom Simon Holmblad i tredje perioden.

Bodens HF U18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5. Bodens HF U18 tog därmed en klar seger.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bodens HF vunnit.

Nästa motstånd för Kiruna IF U18 är Sunderby SK U18. Lagen möts lördag 7 mars 14.00 i Lombiahallen. Bodens HF U18 tar sig an Clemensnäs HC U18 hemma onsdag 4 mars 19.30.

Kiruna IF U18–Bodens HF U18 2–5 (0–0, 1–2, 1–3)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (22.55) Axel Matti (Viktor Lingbro Thun, Isak Schylander), 1–1 (31.43) Viggo Mämmi (Mille Fredriksson, William Jakobsson), 1–2 (32.08) Viktor Lingbro Thun (Edvin Moritz, Axel Cederlund).

Tredje perioden: 2–2 (46.54) Simon Holmblad (Mille Fredriksson, William Jakobsson), 2–3 (49.39) Elias Lidberg (Benjamin Rönnqvist, Felix Sammeli), 2–4 (57.59) Isak Schylander, 2–5 (59.47) Riko Pippuri.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 1-0-4

Bodens HF U18: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna IF U18: Sunderby SK div 1, hemma, 7 mars 14.00

Bodens HF U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 4 mars 19.30