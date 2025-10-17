Bo Horvat tremålskytt i NY Islanders seger mot Edmonton

Seger för NY Islanders med 4–2 mot Edmonton

Bo Horvat gjorde tre mål för NY Islanders

Tre raka mål för NY Islanders

Bo Horvat stod för ett hattrick när NY Islanders besegrade Edmonton på hemmaplan med 4–2 (1–1, 1–1, 2–0) i NHL.

Första perioden var jämn. NY Islanders inledde bäst och tog ledningen genom Mathew Barzal efter 16.23, men Edmonton kvitterade genom Leon Draisaitl bara en minut senare. Edmonton tog ledningen med 1–2 genom Ryan Nugent-Hopkins efter 8.53 i andra perioden.

NY Islanders kvitterade till 2–2 genom Bo Horvat med 2.03 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var det NY Islanders som var vassast och gick från 2–2 till 4–2 genom två mål av Bo Horvat i slutet av perioden. Det sista målet kom med nio sekunder kvar att spela.

Edmonton tog hem lagens senaste möte med 2–1 i UBS Arena.

Den 16 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Rogers Place.

Lördag 18 oktober spelar NY Islanders borta mot Ottawa 21.00 och Edmonton mot New Jersey borta 21.30 i Prudential Center.

NY Islanders–Edmonton 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (16.23) Mathew Barzal, 1–1 (17.40) Leon Draisaitl.

Andra perioden: 1–2 (28.53) Ryan Nugent-Hopkins (Ty Emberson), 2–2 (37.57) Bo Horvat (Jean-Gabriel Pageau, Ryan Pulock).

Tredje perioden: 3–2 (55.14) Bo Horvat (Mathew Barzal, Matthew Schaefer), 4–2 (59.51) Bo Horvat (Jonathan Drouin, Emil Heineman).

Nästa match:

NY Islanders: Ottawa Senators, borta, 18 oktober

Edmonton: New Jersey Devils, borta, 18 oktober