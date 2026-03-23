Bo Horvat matchhjälte när NY Islanders vann mot Columbus

NY Islanders vann med 1–0 mot Columbus hemma i NHL. Matchens enda mål gjorde Bo Horvat, inskickat redan i första perioden.

NY Islanders höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

NY Islanders har tre segrar och två förluster och 12–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Columbus har fyra vinster och en förlust och 18–8 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att NY Islanders ligger på tredje plats medan Columbus har fjärdeplatsen.

Det här var fjärde mötet mellan NY Islanders och Columbus den här säsongen. New York Islanders har tagit två segrar före den här matchen. Columbus Blue Jackets vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Columbus spelar borta mot Philadelphia samma tid.

NY Islanders–Columbus 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (1.25) Bo Horvat (Anders Lee, Adam Boqvist).

