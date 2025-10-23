Björn Carlsson tvåmålsskytt när Kumla Hockey J18 vann mot Eskilstuna Linden 2

Kumla Hockey J18 vann med 6–2 mot Eskilstuna Linden 2

Kumla Hockey J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Björn Carlsson gjorde två mål för Kumla Hockey J18

Det blev Kumla Hockey J18 som vann matchen borta mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr på torsdagen. 2–6 (1–0, 1–3, 0–3) slutade matchen.

Segern var Kumla Hockey J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Kumla Hockey J18:s Björn Carlsson tvåmålsskytt

Eskilstuna Linden 2 tog ledningen efter 10.04 genom Simon Flodmark assisterad av Frank Rosedahl Salvéus och Atte Aro. Kumla Hockey J18 kvitterade till 1–1 genom Gustav Wilhelmsson i andra perioden.

Eskilstuna Linden 2 gjorde 2–1 genom Atte Aro efter 7.56.

Björn Carlsson och Lucas Svahlin låg sen bakom vändningen till 2–3 för Kumla Hockey J18. Även i tredje perioden var Kumla Hockey J18 starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Björn Carlsson, Elias Skoglund och Svante Dahlberg och avgjorde matchen.

Svante Dahlberg gjorde ett mål för Kumla Hockey J18 och två assist, Alex Brorsson hade tre assists och Björn Carlsson stod för tre poäng, varav två mål.

Kumla Hockey J18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Eskilstuna Linden 2 är på sjätte plats.

Den 4 december tar lagen sig an varandra igen, då i Ica Maxi Arena.

Nästa motstånd för Kumla Hockey J18 är Köping IF 1. Lagen möts söndag 26 oktober 17.00 i Ica Maxi Arena.

Eskilstuna Linden 2–Kumla Hockey J18 2–6 (1–0, 1–3, 0–3)

U18 division 1 västra C herr, Smehallen

Första perioden: 1–0 (10.04) Simon Flodmark (Frank Rosedahl Salvéus, Atte Aro).

Andra perioden: 1–1 (27.41) Gustav Wilhelmsson (Alex Brorsson), 2–1 (27.56) Atte Aro (Simon Flodmark, Frank Rosedahl Salvéus), 2–2 (33.49) Lucas Svahlin (Svante Dahlberg, Alex Brorsson), 2–3 (35.06) Björn Carlsson.

Tredje perioden: 2–4 (40.53) Björn Carlsson (Isak Larsson, Svante Dahlberg), 2–5 (49.32) Elias Skoglund (Alex Brorsson), 2–6 (59.09) Svante Dahlberg (Björn Carlsson, Isak Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden 2: 1-0-4

Kumla Hockey J18: 4-1-0

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Köping IF:1, hemma, 26 oktober