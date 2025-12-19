Björklöven vinnare mot AIK – avgjorde i förlängningen

Björklöven vann med 4–3 efter förlängning

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Possler gjorde två mål för Björklöven

Matchen mellan AIK och Björklöven i hockeyallsvenskan slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Björklöven avgöra till 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0). Gustav Possler blev matchhjälte för Björklöven med sitt mål blott 09 sekunder in i förlängningen.

Det här innebär att Björklöven nu har nio segrar i följd i hockeyallsvenskan och har tio raka segrar på bortaplan.

Gustav Possler med två mål för Björklöven

Martin Johnsen gav AIK ledningen efter 10.23 assisterad av William Pethrus och Alfred Barklund.

Efter 8.23 i andra perioden nätade Scott Pooley på pass av Jesper Emanuelsson och Oskar Magnusson och gjorde 2–0.

Björklövens Joel Mustonen gjorde 2–1 efter 14.38 framspelad av Axel Ottosson och Gustav Possler.

Därefter fixade Björklövens Oscar Tellström och Gustav Possler att laget vände underläge till ledning med 2–3.

AIK kvitterade till 3–3 genom Jesper Emanuelsson i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget Björklöven blev Gustav Possler som nio sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Björklövens Gustav Possler stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att AIK är kvar på femte plats och att Björklöven fortfarande leder serien.

I nästa match möter AIK SSK hemma och Björklöven möter Östersunds IK hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 december 18.00.

AIK–Björklöven 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (10.23) Martin Johnsen (William Pethrus, Alfred Barklund).

Andra perioden: 2–0 (28.23) Scott Pooley (Jesper Emanuelsson, Oskar Magnusson), 2–1 (34.38) Joel Mustonen (Axel Ottosson, Gustav Possler).

Tredje perioden: 2–2 (42.13) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström), 2–3 (47.45) Gustav Possler (Axel Ottosson, Liam Dower Nilsson), 3–3 (51.19) Jesper Emanuelsson (Oskar Magnusson, Nikodemus Wernquist).

Förlängning: 3–4 (60.09) Gustav Possler.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

AIK: Södertälje SK, hemma, 27 december 18.00

Björklöven: Östersunds IK, hemma, 27 december 18.00