Björklöven vann mot Timrå U20

Björklöven vann med 4–2 mot Timrå U20

Bruno Osmanis avgjorde för Björklöven

Nionde segern för Björklöven

Det blev Björklöven som vann på hemmaplan mot Timrå U20 i U20 nationell norra. 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder:

– Vi kommer ut helt okej i första perioden och får också ledningen. Tyvärr får de kvittera alldeles för tidigt. Andra perioden är helt klart Björklövens, de är hetare, vinner mer närkamper och slår oss med sin fart. Sista perioden försöker vi men jag tycker inte vi har den där desperationen som krävs för att vinna här uppe.

Björklöven–Timrå U20 – mål för mål

Ruben Östman gjorde 1–0 till Timrå U20 efter bara 2.32 efter förarbete av Elias Hedlund. Efter 3.08 i första perioden kvitterade Björklöven genom Philip Hemmyr efter förarbete från Gustaf Kangas och Bruno Osmanis.

Björklöven gjorde också 2–1 efter 10.57 i andra perioden när Joakim Engholm slog till. Bruno Osmanis gjorde dessutom 3–1 efter 13.44 framspelad av Elias Danielsson.

7.37 in i tredje perioden fick Jacob Söderberg-Nelson utdelning på pass av Bruno Osmanis och Philip Hemmyr och ökade ledningen. 13.06 in i perioden satte Oliver Bengtsson pucken på pass av Elias Hedlund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Timrå U20.

Bruno Osmanis gjorde ett mål för Björklöven och två målgivande passningar.

För Timrå U20 gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Björklöven är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 15 februari spelar Björklöven hemma mot Brynäs 12.00 och Timrå U20 mot Modo Hockey U20 borta 14.00 i Hägglunds Arena.

Björklöven–Timrå U20 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (2.32) Ruben Östman (Elias Hedlund), 1–1 (3.08) Philip Hemmyr (Gustaf Kangas, Bruno Osmanis).

Andra perioden: 2–1 (30.57) Joakim Engholm, 3–1 (33.44) Bruno Osmanis (Elias Danielsson).

Tredje perioden: 4–1 (47.37) Jacob Söderberg-Nelson (Bruno Osmanis, Philip Hemmyr), 4–2 (53.06) Oliver Bengtsson (Elias Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Timrå U20: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Brynäs IF, hemma, 15 februari 12.00

Timrå U20: Modo Hockey, borta, 15 februari 14.00