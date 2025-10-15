Björklöven vann mot Almtuna

Björklöven vann med 4–2 mot Almtuna

Björklövens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Oscar Tellström matchvinnare för Björklöven

Björklöven besegrade Almtuna på hemmaplan i onsdagens möte i hockeyallsvenskan. 4–2 (2–0, 1–0, 1–2) slutade matchen.

Segern var Björklövens åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Modo Hockey nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 13.31 i andra perioden slog Oscar Tellström till framspelad av Jacob Olofsson och Liam Dower Nilsson och gjorde 3–0. Almtuna reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Ludvig Georgsson och Eric Bürger i tredje perioden.

Björklöven kunde dock avgöra till 4–2 med tio sekunder kvar av matchen genom Gustav Possler.

Nästa motstånd för Björklöven är Modo Hockey. Almtuna tar sig an SSK borta. Båda matcherna spelas fredag 17 oktober 19.00.

Björklöven–Almtuna 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (9.55) Fredrik Forsberg, 2–0 (16.50) Albin Lundin (Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg).

Andra perioden: 3–0 (33.31) Oscar Tellström (Jacob Olofsson, Liam Dower Nilsson).

Tredje perioden: 3–1 (49.43) Ludvig Georgsson, 3–2 (51.31) Eric Bürger (Frederik Schlyter, Anton Ohlsson), 4–2 (59.50) Gustav Possler.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-0-1

Almtuna: 1-0-4

Nästa match:

Björklöven: Modo Hockey, hemma, 17 oktober

Almtuna: Södertälje SK, borta, 17 oktober