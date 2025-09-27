Björklöven vann – efter Mathias Sivertsen Andresens hattrick

Björklöven-seger med 6–1 mot Piteå

Mathias Sivertsen Andresen tremålsskytt för Björklöven

Tredje raka segern för Björklöven

Mathias Sivertsen Andresen stod för tre mål när Björklöven vann mot Piteå på hemmaplan i U18 regional norr herr. Till slut blev det 6–1 (1–1, 3–0, 2–0).

– Sett över 60 minuter är vi inte nöjd med prestationen. Piteå gör det bra och svårt för oss, men vi tycker inte att vi kommer upp i samma nivå som tidigare matcher. Mathias kliver fram och får matchen att tippa över åt oss, tyckte Björklövens tränare Oskar Hägglund, efter matchen.

Piteås huvudtränare Mikael Berglund kommenterade matchen:

– Vi tar för mycket utvisningar idag och kommer inte in i matchen.

Mathias Sivertsen Andresen med tre mål för Björklöven

Första perioden var jämn. Piteå inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Gustav Olsson efter 3.01, men Björklöven kvitterade genom Theo Åberg bara 46 sekunder senare. I andra perioden var det Björklöven som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom tre mål av Mathias Sivertsen Andresen. Björklöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Eddie Bergmark, som gjorde två mål.

Björklövens Mathias Sivertsen Andresen gjorde tre mål och Carl Karmehag hade tre assists.

Björklöven ligger på första plats i tabellen efter matchen medan Piteå ligger på åttonde plats.

I nästa match möter Björklöven Modo Hockey U18 hemma på tisdag 30 september 19.00. Piteå möter Sundsvall lördag 4 oktober 16.00 hemma.

Björklöven–Piteå 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)

U18 regional norr herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (3.01) Gustav Olsson (Bronislav Kotenko), 1–1 (3.47) Theo Åberg (Oscar Hemmyr, Malte Lagerqvist).

Andra perioden: 2–1 (20.49) Mathias Sivertsen Andresen (Alexander Kenttä-Esko, Carl Karmehag), 3–1 (24.33) Mathias Sivertsen Andresen (Elias Danielsson, Carl Karmehag), 4–1 (31.55) Mathias Sivertsen Andresen (Elias Danielsson, Carl Karmehag).

Tredje perioden: 5–1 (42.17) Eddie Bergmark (Alexander Lyrenäs), 6–1 (42.34) Eddie Bergmark (Oscar Hemmyr, Alexander Lyrenäs).

Nästa match:

Björklöven: Modo Hockey, hemma, 30 september

Piteå: IF Sundsvall Hockey, hemma, 4 oktober