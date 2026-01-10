Björklöven tog klar seger – höll nollan mot Djurgården

Björklöven segrade – 4–0 mot Djurgården

Joakim Engholm avgjorde för Björklöven

Fjärde raka förlusten för Djurgården

Fyra mål framåt och hållen nolla. Björklöven tog en klar seger hemma mot Djurgården i U20 nationell norra. Slutresultatet blev 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

I och med detta har Djurgården fyra förluster i rad.

AIK nästa för Björklöven

Joakim Engholm gjorde 1–0 till Björklöven efter 14 minuters spel assisterad av Philip Hemmyr och Bruno Osmanis.

Efter 55 sekunder i andra perioden slog Oscar Djurberg till framspelad av Joakim Engholm och gjorde 2–0. Måns Ågren gjorde dessutom 3–0 efter 9.47 på pass av Joakim Engholm och Adam Weiberg.

Björklöven gjorde också 4–0 genom Gustav Öberg Andersson på pass av Bruno Osmanis och Philip Hemmyr efter 19.13 i tredje perioden.

Björklövens Joakim Engholm stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Björklöven ligger på nionde plats i tabellen och Djurgården är på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Björklöven och Djurgården den här säsongen. Djurgårdens IF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Björklöven vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 11 januari möter Björklöven AIK hemma 12.00 och Djurgården möter Modo Hockey U20 borta 16.00.

Björklöven–Djurgården 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (14.37) Joakim Engholm (Philip Hemmyr, Bruno Osmanis).

Andra perioden: 2–0 (20.55) Oscar Djurberg (Joakim Engholm), 3–0 (29.47) Måns Ågren (Joakim Engholm, Adam Weiberg).

Tredje perioden: 4–0 (59.13) Gustav Öberg Andersson (Bruno Osmanis, Philip Hemmyr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Djurgården: 1-0-4

Nästa match:

Björklöven: AIK, hemma, 11 januari 12.00

Djurgården: Modo Hockey, borta, 11 januari 16.00