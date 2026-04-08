Björklöven klart för final – avgjorde matchserien mot SSK

Björklöven vann med 4–1 mot SSK

Björklövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Brodin avgjorde för Björklöven

Segern på hemmaplan med 4–1 (0–0, 1–0, 3–1) i femte matchen gör att Björklöven har vunnit matchserien mot SSK i Hockeyallsvenskans semifinal. Björklöven vann serien med 4-1.

Björklöven–SSK – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 6.30 in i andra perioden som Björklöven tog ledningen genom Fredrik Forsberg efter förarbete från Marcus Björk och Marcus Nilsson.

Björklöven tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.30 genom Daniel Brodin och gick upp till 3–0 innan SSK svarade.

Slutresultatet blev 4–1 i Björklövens favör.

Björklöven är nu klart för final.

Björklöven–SSK 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)

Hockeyallsvenskans semifinal

Andra perioden: 1–0 (26.30) Fredrik Forsberg (Marcus Björk, Marcus Nilsson).

Tredje perioden: 2–0 (41.30) Daniel Brodin (Jacob Olofsson, Fredrik Forsberg), 3–0 (42.49) Axel Ottosson (Gustav Possler, Oscar Tellström), 3–1 (54.22) Sebastian Dyk (William Wiå, Jonas Ahnelöv), 4–1 (56.05) Lenni Killinen (Daniel Brodin).

